«Ноттингем Форест» предложил 9 млн евро за Влаходимоса

Дата публикации: 29-08-2023

«Ноттингем Форест» заинтересован в подписании вратаря «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса. Клуб АПЛ предложил за 29-летнего грека около 9 миллионов евро. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.



Переговоры между «Бенфикой» и «Ноттингемом» продолжаются, поскольку «орлы» хотят получить больше за Влаходимоса. Отмечается, что интерес к голкиперу также проявляет «Манчестер Юнайтед».



Влаходимос был основным стражем ворот «Бенфики», однако потерял место в заявке из-за конфликта с главным тренером «красных» Роджером Шмидтом.



В двух последних матчах лиссабонцев в старте выходил 21-летний Самуэл Суареш. Украинец Анатолий Трубин, присоединившийся к «Бенфике» летом, игровой практики пока не получал.