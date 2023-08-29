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«Ноттингем Форест» предложил 9 млн евро за Влаходимоса

Дата публикации: 29-08-2023

«Ноттингем Форест» заинтересован в подписании вратаря «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса. Клуб АПЛ предложил за 29-летнего грека около 9 миллионов евро. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры между «Бенфикой» и «Ноттингемом» продолжаются, поскольку «орлы» хотят получить больше за Влаходимоса. Отмечается, что интерес к голкиперу также проявляет «Манчестер Юнайтед».

Влаходимос был основным стражем ворот «Бенфики», однако потерял место в заявке из-за конфликта с главным тренером «красных» Роджером Шмидтом.

В двух последних матчах лиссабонцев в старте выходил 21-летний Самуэл Суареш. Украинец Анатолий Трубин, присоединившийся к «Бенфике» летом, игровой практики пока не получал.

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