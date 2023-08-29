«ПСЖ» готовится отпустить чемпиона Европы в Катар – трансфер между братьями-богачами

Дата публикации: 29-08-2023

«Пари Сен-Жермен» готов протянуть руку помощи катарскому клубу, у которого особенные владельцы.



Чемпионы Франции обсуждают с «Аль-Араби» переход Марко Верратти, сообщает «AS».



Ранее «ПСЖ» отказался отпускать чемпиона Европы в саудовский «Аль-Хиляль», хотя тот уже согласовал личный контракт. Ситуация с «Аль-Араби» совсем другая. Президент катарского клуба – Джассем Аль-Тани, брат эмира Катара и босса «ПСЖ». Этим летом стороны без проблем оформили трансфер защитника Абду Диалло за 15 млн евро. Верратти оценивается в 50 000 000 евро.



Напомним, итальянец выступает за «ПСЖ» с 2012 года, когда его приобрели у «Пескары» за 12 миллионов евро. Хавбек провел в футболке парижан 416 матчей, отличившись 11 голами и 61 ассистом.