«Барселона» прикладывает решающие усилия, чтобы заполучить Феликса

Дата публикации: 30-08-2023

«Барселона» пытается оформить переход нападающего Жоау Феликса из «Атлетико» до закрытия трансферного окна, утверждает «Marca».



Главная проблема уже привычна для каталонского клуба – финансовый фейр-плей. Стороны ищут компромиссное решение, чтобы покупатель уложился в дозволенные рамки.



Сам португалец категорически желает продолжить карьеру именно в «Барселоне». Он готов ждать до самого закрытия ТО (1 сентября). И лишь если этот переход сорвется, португалец может рассмотреть предложения из Саудовской Аравии.



23-летний Феликс точно не останется в «Атлетико». Он не включен в заявку столичного клуба на сезон. «Сине-гранатовые» уже согласовали с игроком условия личного контракта и готовы взять его в аренду за 7-8 млн евро.



Нападающий защищает цвета «Атлетико» с 2019 года, куда он перешел из «Бенфики» за 127 млн евро. Вторую половину минувшего сезона Феликс провел в лондонском «Челси».