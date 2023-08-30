«Аякс» подписал звезду сборной Грузии

Дата публикации: 30-08-2023

Форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе продолжит свою карьеру в «Аяксе».



Амстердамцы на своем официальном сайте презентовали нового игрока. Микаутадзе подписал контракт с «Аяксом» на пять сезонов – до 2028 года.



Как информирует пресс-служба клуба, «Метц» получил 16 миллионов евро за трансфер нападающего. Эта сумма может увеличиться на 3 млн, которые будут выплачены в виде бонусов. Микаутадзе – первый грузин в составе «Аякса» со времен легендарного Шоты Арвеладзе, который отыграл за амстердамцев четыре сезона с 1997 по 2001 годы, забив 72 гола в 125 матчах.



Жорж начинал свою карьеру в «Лионе», а затем перебрался в юношескую команду «Метца». Грузинский футболист помог «гранатовым» выйти по итогам прошлого сезона из Лиги 2 в Лигу 1, забив 24 гола и оформив девять ассистов в 40 матчах.



В текущем сезоне Микаутадзе успел сыграть в трех матчах за «Метц». В активе 22-летнего игрока три результативных действия. Трансфер грузина стал самой дорогой продажей французского клуба в истории.