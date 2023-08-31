1xBet претендует на победу в 6 номинациях EGR Operator Awards 2023

Дата публикации: 31-08-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet продолжает собирать номинации престижных международных наград. На этот раз бренд вышел в финал международной премии EGR Operator Awards 2023 и поборется за победу в шести категориях: «Спортивный букмекер года», «Лучшая партнерская программа», «Крипто оператор года», «Киберспортивный оператор года», «Оператор футбольных ставок» и «Мобильный спортивный продукт».

Победителей поможет определить авторитетное жюри. Результаты будут оглашены 26 октября, а торжественное награждение состоится в отеле JW Marriott Grosvenor House London.

«Мы уже не первый год попадаем в число лидеров беттинг-индустрии, претендуя на победу в премии EGR Operator Awards. В этом году у нас целых 6 номинаций в разных категориях. Это подтверждение последовательного прогресса 1xBet: очень приятно, что наши успехи производят впечатление не только на клиентов, но и на признанных авторитетов отрасли», - отметили представители компании 1xBet.

Премию EGR Operator Awards вручает eGaming Review Magazine - одно из самых известных медиа, которое пишет о гэмблинге и беттинге. Награда считается одной из самых престижных в индустрии и потому признание EGR свидетельствует о высоком качестве беттингового продукта.

Участие в финале премии EGR Operator Awards - не единственный заметный успех 1xBet на международном уровне в текущем году. Ранее компания уже побеждала в номинации Innovator of the Year по версии International Gaming Awards и стала лауреатом SiGMA Awards Americas 2023.

Про компанию 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.

О премии EGR Operator Awards 2023

Премию EGR Operator Awards 2023 вручает eGaming Review - ведущее мировое B2B-издание, посвященное азартным играм.