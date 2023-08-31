Агент: Клаудиньо точно останется в «Зените» до зимы

Дата публикации: 31-08-2023

Агент Клаудиньо отметил, что его клиент продолжит выступать за «Зенит» до зимнего трансферного окна.



«Клаудиньо точно не уйдет из «Зенита» до зимы. В настоящий момент данный вопрос не обсуждается», - цитирует Луиса Фернандо Гарсию ресурс «Sport24».



Цвета петербургской команды бразилец защищает с августа 2021 года. Его трансфер обошелся клубу в 12 млн евро. Действующий контракт с полузащитником рассчитан до середины 2027 года.



В сезоне 2023/2024 Клаудиньо выходил на поле в составе «Зенита» в 9 встречах, отметившись 2 забитыми мячами и 2 ассистами. Ценник на 26-летнего игрока составляет 20 млн евро (Transfermarkt.de).



В 2021 году Клаудиньо впервые получил вызов в сборную, но дебютировать за национальную команду ему пока не удалось.