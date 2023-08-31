«Жирона» намерена подписать Эрика Гарсию из «Барселоны»

Дата публикации: 31-08-2023

Фабрицио Романо сообщил в «Twitter», что «Жирона» планирует подписать Эрика Гарсию, принадлежащего «Барселоне». В скором времени клуб может потерять Сантьяго Буэно, который, по всей видимости, будет выкуплен «Вулверхэмптоном» за сумму более 10 млн евро, потому «Жироне» необходимо усиление в центр обороны.



Хави, возглавляющий «Барселону», ранее не рассчитывал на Гарсию и готов был расстаться с ним. Однако после того, как сразу несколько защитников «сине-гранатовых» получили травмы, специалист передумал и решил оставить испанца в команде.



В текущем сезоне на счету Гарсии 56 минут игрового времени в 2 играх за каталонцев (без результативных действий). Его соглашение с «Барселоной» истекает в 2026 году.