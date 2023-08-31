Балогун перешел из «Арсенала» в «Монако»

Дата публикации: 31-08-2023

Фоларин Балогун сменил «Арсенал» на «Монако». Информацию разместил в соцсети Фабрицио Романо.



Инсайдер отметил, что за форварда «канониров» французский клуб выложил 40 млн евро, включая бонусы. Контрактом предусмотрен определенный процент с последующей продажи американца.



«Монегаски» вели поиски нападающего с августа после того, как основной Брил Эмболо повредил крестообразные связки и выбыл на длительный срок.



Балогун воспитывался в структуре «Арсенала». В начале прошлого сезона он отправился в аренду в «Реймс», в составе которого провел 39 встреч (22 забитых мяча, 3 голевых паса).



Рыночный ценник на 22-летнего американца равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).