23:10 ()
Свернуть список

Балогун перешел из «Арсенала» в «Монако»

Дата публикации: 31-08-2023

Фоларин Балогун сменил «Арсенал» на «Монако». Информацию разместил в соцсети Фабрицио Романо.

Инсайдер отметил, что за форварда «канониров» французский клуб выложил 40 млн евро, включая бонусы. Контрактом предусмотрен определенный процент с последующей продажи американца.

«Монегаски» вели поиски нападающего с августа после того, как основной Брил Эмболо повредил крестообразные связки и выбыл на длительный срок.

Балогун воспитывался в структуре «Арсенала». В начале прошлого сезона он отправился в аренду в «Реймс», в составе которого провел 39 встреч (22 забитых мяча, 3 голевых паса).

Рыночный ценник на 22-летнего американца равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close