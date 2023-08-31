«Тоттенхэм» договаривается с «Барселоной» об аренде Фати

Дата публикации: 31-08-2023

«Тоттенхэм» хочет заполучить Ансу Фати. Фабрицио Романо написал в «Twitter», что речь идет об аренде вингера «Барселоны» на 1 сезон. Стороны продолжают переговоры. Каталонцы рассчитывают, что расходы по зарплате футболиста «пушкари» возьмут на себя.



Фати обучался футболу в академии «сине-гранатовых». За основу «Барселоны» он дебютировал в 2019 году, сходу побив сразу несколько рекордов Ла Лиги. В прошлом сезоне в активе 20-летнего игрока 51 встреча (10 забитых мячей, 4 результативных паса). С «Барсой» его связывают трудовые отношения до июня 2027 года.



Ранее сообщалось, что в Фати заинтересован «Челси». «Аристократы» также рассматривали вариант с арендой вингера.