23:10 ()
Свернуть список

Азар отказал шести командам этим летом, в том числе «Интеру Майами»

Дата публикации: 31-08-2023

По данным «AS», у Эдена Азара этим летом было 6 предложений от различных команд. Однако бельгиец, который с июля находится в ранге свободного агента, ответил на них отказом.

У экс-хавбека «Реала» была возможность продолжить карьеру в клубах, представляющих Шотландию, Испанию, Саудовскую Аравию, Францию, Англию и США, но имеющиеся предложения не устроили футболиста. Источник отметил, что Азар отказался от подписания контракта с «Интером Майами», который хотел заполучить звездного бельгийца.

Ранее СМИ писали, что Эден может завязать с футболом.

В минувшем сезоне Азар сыграл всего в 6 матчах Ла Лиги и не отметился результативными действиями. Transfermarkt.de оценивает 32-летнего полузащитника в 5 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close