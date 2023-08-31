Азар отказал шести командам этим летом, в том числе «Интеру Майами»

Дата публикации: 31-08-2023

По данным «AS», у Эдена Азара этим летом было 6 предложений от различных команд. Однако бельгиец, который с июля находится в ранге свободного агента, ответил на них отказом.



У экс-хавбека «Реала» была возможность продолжить карьеру в клубах, представляющих Шотландию, Испанию, Саудовскую Аравию, Францию, Англию и США, но имеющиеся предложения не устроили футболиста. Источник отметил, что Азар отказался от подписания контракта с «Интером Майами», который хотел заполучить звездного бельгийца.



Ранее СМИ писали, что Эден может завязать с футболом.



В минувшем сезоне Азар сыграл всего в 6 матчах Ла Лиги и не отметился результативными действиями. Transfermarkt.de оценивает 32-летнего полузащитника в 5 млн евро.