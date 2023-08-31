Ван де Бек может продолжить карьеру в чемпионате Франции

Дата публикации: 31-08-2023

Карьера Донни ван де Бека может продолжиться во французской Лиге 1.



«Foot Mercato» информирует, что «Лорьяну» удалось согласовать с «Ман Юнайтед», владеющим контрактом голландца, его аренду на 1 сезон. Однако трансфер может и не состояться, поскольку сам хавбек пока не принял предложение французской команды. У ван де Бека имеется несколько вариантов, и он хотел бы перейти в более статусный клуб.



За «манкунианцев» полузащитник выступает с осени 2020 года. Вторую половину минувшего сезона он провел в «Эвертоне» в рамках арендного соглашения. В его активе 10 игр в футболке «ирисок» (без результативных действий).



В сезоне 2023/2024 голландец не выходил на поле в составе «МЮ».



Портал Transfermarkt.de оценивает 26-летнего футболиста в 13 млн евро.