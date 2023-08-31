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«Интер» объявил о трансфере Павара из «Баварии»

Дата публикации: 31-08-2023

«Интер» объявил о подписании защитника «Баварии» Бенжамена Павара.

Француз оформил контракт с «нерадзурри» до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что итальянский гранд заплатит за переход игрока 30 000 000 евро, еще 2 млн «Бавария» получит в виде бонусов.

Ранее мюнхенцы отклонили предложение «Манчестер Юнайтед» по Павару и запретили защитнику уходить в другой клуб. Сам француз отказался продлевать контракт с командой Томаса Тухеля.

«Интер» и «Бавария» набрали по шесть очков в двух стартовых турах чемпионатов Италии и Германии. В следующем матче миланцы примут «Фиорентину» 3 сентября. «Бавария» на выезде сыграет с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха 2 сентября.

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