«Интер» объявил о трансфере Павара из «Баварии»

Дата публикации: 31-08-2023

«Интер» объявил о подписании защитника «Баварии» Бенжамена Павара.



Француз оформил контракт с «нерадзурри» до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что итальянский гранд заплатит за переход игрока 30 000 000 евро, еще 2 млн «Бавария» получит в виде бонусов.



Ранее мюнхенцы отклонили предложение «Манчестер Юнайтед» по Павару и запретили защитнику уходить в другой клуб. Сам француз отказался продлевать контракт с командой Томаса Тухеля.



«Интер» и «Бавария» набрали по шесть очков в двух стартовых турах чемпионатов Италии и Германии. В следующем матче миланцы примут «Фиорентину» 3 сентября. «Бавария» на выезде сыграет с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха 2 сентября.