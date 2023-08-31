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Мбаппе сегодня перейдет в «Реал»? Испанское СМИ шокировало анонсом трансферной бомбы

Дата публикации: 31-08-2023

Как оказалось, трансферная сага имени Килиана Мбаппе все еще не завершена.

Мбаппе, ранее конфликтовавший с «ПСЖ» из-за нежелания продлевать контракт, в ближайшие часы может перейти в мадридский «Реал», утверждает «Vozpopuli».

Источник не называет суммы трансфера, но указывает, что Флорентино Перес наконец-то согласился сделать «Пари Сен-Жермен» предложение по Килиану. Парижане готовы продать 24-летнего нападающего с серьезной скидкой, чтобы не потерять его через год бесплатно, ведь футболист сборной Франции отказывается подписывать новое соглашение. Действующее, как известно, истекает 30 июня 2024 года.

«Sport Bild» указывает, что сумма трансфера Мбаппе может составить около 120 миллионов евро. Сам Килиан якобы будет получать около 50 млн евро за сезон, что является самой высокой зарплатой среди всех игроков «Реала».

Напомним, в текущее трансферное окно «Реал» потерял Карима Бензема, который захотел перейти в «Аль-Иттихад». Также травмировался Винисиус, выбывший на несколько недель. Очевидно, это убедило Флорентино Переса снова активизировать переговоры по Мбаппе, хотя недавно Анчелотти уверял, что новичков в это окно больше не будет.

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