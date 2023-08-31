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«Ман Сити» согласовал трансфер игрока сборной Португалии – бунт принес результат

Дата публикации: 31-08-2023

Центральный полузащитник «Вулверхэмптона» Матеуш Нунеш в ближайшее время перейдет в команду Хосепа Гвардиолы.

«Горожане» и Нуньеш, который ради трансфера даже устроил бойкот, таки достигли своего. Чемпионы Англии согласовали с «волками» переход 25-летнего игрока сборной Португалии. Сумма сделки составит более 55 000 000 евро, сообщает Фабрицио Романо в «Twitter».

Кроме этого, «Ман Сити» отдаст «Вулверхэмптону» в аренду 21-летнего хавбека Томаса Дойла. «Оранжево-черные» будут иметь возможность выкупа футболиста за 5 млн евро, а «горожане» сохранят право на 50% от последующей продажи своего воспитанника.

Нунеш перебрался в «Вулверхэмптон» лишь год назад за 45 миллионов евро из «Спортинга». За сборную Португалии Матеуш сыграл 11 матчей, забил 1 гол, но после ЧМ-2022 и смены главного тренера пока не получал вызова.

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