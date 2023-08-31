Форвард сборной Германии Фюллькруг в шаге от перехода из «Вердера» в «Боруссию» Д

Дата публикации: 31-08-2023

Дортмундская «Боруссия» договорилась с Вердером о переходе нападающего Никласа Фюллькруга. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.



На сегодня, 31 августа, запланирован медосмотр футболиста. Сумма трансфера предположительно составит до 15 миллионов евро.



Никлас Фюллькруг – 30-летний центрфорвард, который за бременский клуб в общей сложности сыграл 149 матчей и забил 49 голов.



С ноября 2022 года Никлас – игрок сборной Германии, где в девяти встречах успел отличиться 7 раз.



«Боруссия» (Дортмунд), эпично упустившая чемпионство в последнем туре минувшего розыгрыша чемпионата Германии, набрала 4 очка в двух стартовых турах Бундеслиги. 1 сентября «шмели» дома сыграют с «Хайденхаймом».