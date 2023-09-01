«Red Bull» наложил вето на переход Капишаба в ЦСКА из-за ситуации на Украине

Дата публикации: 01-09-2023

По данным «Globo», сделка по переходу Жуниньо Капишабы сорвалась.



Защитник, принадлежащий «Ред Булл Брагантино», должен был пополнить состав ЦСКА, но «Red Bull», владеющий футбольной командой, наложил запрет на данный трансфер. Причиной тому стали санкции, действующие в отношении России в связи с ситуацией на Украине.



«Нас письменно оповестили о блокировке сделки головным офисом «Red Bull». Тем не менее мы попытается приобрести футболистов для усиления определенных позиций, используя все имеющиеся на сегодня возможности», - приводит слова директора по коммуникациям ЦСКА ресурс «Чемпионат».



Ранее появилась информация, что Капишаба, переход которого обошелся бы «армейцам» в 5,5 млн евро, попрощался с партнерами по клубу.