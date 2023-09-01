«Вольфсбург» отказал «Бенфике» в приобретении своего игрока

Дата публикации: 01-09-2023

«Вольфсбург» ответил отказом на предложение «Бенфики» по Ридле Баку.



Флориан Плеттенберг, работающий на «Sky Sport», написал в «Twitter», что португальцы хотели арендовать правого защитника с опцией выкупа, но «волки» в настоящий момент не планируют расставаться с футболистом.



Баку стал игроком «Вольфсбурга» в 2020 году, перейдя из «Майнца», который получил за него 10 млн евро. Текущее соглашение 25-летнего фулбека с «волками» рассчитано до середины 2025 года. В минувшем сезоне он появлялся на поле в 33 играх Бундеслиги (5 забитых мячей, 3 результативные передачи). Также на счету Ридле 6 «горчичников».



Рыночная стоимость Баку на портале Transfermarkt.de составляет 13 000 000 евро.