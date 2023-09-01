Бонуччи близок к переходу в берлинский «Унион»

Дата публикации: 01-09-2023

Карьера Леонардо Бонуччи может продолжиться в «Юнионе». Как пишет в соцсети Фабрицио Романо, защитник «Ювентуса» близок к тому, чтобы стать игроком немецкой команды.



Между клубами уже есть устная договоренность по трансферу Бонуччи. В заключительный день лета итальянец должен прибыть в Берлин для заключения соглашения с «Унионом» сроком на 1 год.



Большую часть своей карьеры Бонуччи провел в «Ювентусе». В минувшем сезоне в активе 36-летнего защитника 26 встреч за туринскую команду (2 забитых мяча). Его контракт с «бьянконери» истекает летом 2024 года.



Transfermarkt.de оценивает Лео в 1,5 млн евро.



На счету Бонуччи 121 игра за национальную сборную, в которых он отметился 8 забитыми мячами.