20:09 ()
Свернуть список

Бонуччи близок к переходу в берлинский «Унион»

Дата публикации: 01-09-2023

Карьера Леонардо Бонуччи может продолжиться в «Юнионе». Как пишет в соцсети Фабрицио Романо, защитник «Ювентуса» близок к тому, чтобы стать игроком немецкой команды.

Между клубами уже есть устная договоренность по трансферу Бонуччи. В заключительный день лета итальянец должен прибыть в Берлин для заключения соглашения с «Унионом» сроком на 1 год.

Большую часть своей карьеры Бонуччи провел в «Ювентусе». В минувшем сезоне в активе 36-летнего защитника 26 встреч за туринскую команду (2 забитых мяча). Его контракт с «бьянконери» истекает летом 2024 года.

Transfermarkt.de оценивает Лео в 1,5 млн евро.

На счету Бонуччи 121 игра за национальную сборную, в которых он отметился 8 забитыми мячами.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close