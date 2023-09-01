«Ювентус» близок к подписанию игрока «Вердера»

Дата публикации: 01-09-2023

«Ювентус» надеется подписать Дикени-Рафид Салифу. Туринцы заметно продвинулись в переговорах с «Вердером» касательно перехода опорника. Информацию разместил в своем Twitter-аккаунте Николо Скира.



Ранее «Юве» удалось договориться с агентством футболиста и им самим. «Бьянконери» рассчитывают арендовать Салифу, прописав в соглашении условие последующего выкупа.



Хавбек, являющийся воспитанником «Аугсбурга», находится в «Вердере» с прошлого лета. Состав бременской команды он пополнил в ранге свободного агента. В завершившемся сезоне на счету 20-летнего Дикени 1 игра в составе «зелено-белых» (без результативных действий).



Ориентировочный ценник на опорника равняется 0,2 млн евро (согласно «Transfermarkt»).