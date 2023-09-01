«Челси» отдал Лукаку в аренду «Роме»

Дата публикации: 01-09-2023

Текущий сезон Ромелу Лукаку, принадлежащий «Челси», проведет в «Роме». Арендное соглашение рассчитано до лета 2024 года. О наличии в контракте опции выкупа форварда не сообщается.



В римской команде бельгиец выбрал себе 90-й номер.



«Мы рады, что Лукаку решил перейти в «Рому». Его приход добавит команде опыта и жажды победы. Наши действия направлены на увеличение конкурентоспособности команды. Гордимся, что болельщики клуба испытывают положительные эмоции от трансфера Ромелу», - такими словами охарактеризовал сделку по Лукаку гендиректор «джаллоросси» Тиаго Пинто.



В минувшем сезоне 30-летний бельгиец выступал за «Интер». В «Роме» тренером Лукаку будет Жозе Моуринью, под руководством которого футболист уже играл в «Ман Юнайтед» и «Челси».