«Челси» отдал Лукаку в аренду «Роме»
Дата публикации: 01-09-2023
Текущий сезон Ромелу Лукаку, принадлежащий «Челси», проведет в «Роме». Арендное соглашение рассчитано до лета 2024 года. О наличии в контракте опции выкупа форварда не сообщается.
В римской команде бельгиец выбрал себе 90-й номер.
«Мы рады, что Лукаку решил перейти в «Рому». Его приход добавит команде опыта и жажды победы. Наши действия направлены на увеличение конкурентоспособности команды. Гордимся, что болельщики клуба испытывают положительные эмоции от трансфера Ромелу», - такими словами охарактеризовал сделку по Лукаку гендиректор «джаллоросси» Тиаго Пинто.
В минувшем сезоне 30-летний бельгиец выступал за «Интер». В «Роме» тренером Лукаку будет Жозе Моуринью, под руководством которого футболист уже играл в «Ман Юнайтед» и «Челси».