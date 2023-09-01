«Аль-Шабаб» хочет подписать Карраско

Дата публикации: 01-09-2023

«Аль-Шабаб» пытается выкупить права на Янника Феррейра Карраско. Представители саудовской команды обсуждают переход вингера с «Атлетико», пишет Фабрицио Романо.



По данным инсайдера, сам футболист уже согласовал личные условия с «Аль-Шабабом» и положительно относится к переезду в Саудовскую Аравию. Трансферу может помешать лишь позиция «Атлетико», который хочет выручить за бельгийца «крупную сумму». Если требования мадридцев не будут удовлетворены, то переход Янника в это трансферное окно оформить не получится.



В сезоне 2022/2023 на счету Карраско 35 игр в Ла Лиге (7 забитых мячей, 3 ассиста). Срок действия контракта 29-летнего бельгийца с «матрасниками» ограничен следующим летом. Его стоимость составляет 25 млн евро (источник – «Transfermarkt»).