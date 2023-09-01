«Валенсия» объявила о трансфере украинского форварда Яремчука

Дата публикации: 01-09-2023

Украинский нападающий Роман Яремчук на правах аренды перешел из «Брюгге» в «Валенсию». Срок соглашения – до конца сезона 2023/24. Другие условия контракта не разглашаются.



Яремчук присоединился к «Брюгге» в августе 2022 года, став рекордным подписанием в истории бельгийского клуба. «Бенфика» получила за украинского форварда 16 миллионов евро, еще 3 млн были прописаны в виде бонусов.



В прошедшем сезоне Яремчук забил 2 гола в 27 встречах за «Брюгге». В текущей кампании на счету 27-летнего футболиста 4 мяча в 5 поединках. Отметим, что Роман забил четыре гола в противостоянии с «Акюрейри» (5:1, 5:1) в квалификации Лиги конференций.



«Валенсия» набрала 6 очков в трех стартовых турах Ла Лиги. Следующий матч «летучие мыши» проведут 2 сентября против «Алавеса».