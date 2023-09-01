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«Лацио» арендовал у «Марселя» Гендузи

Дата публикации: 01-09-2023

«Лацио» объявил об аренде центрального полузащитника «Марселя» Маттео Гендузи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона.

Ранее в СМИ появилась информация, что у «Лацио» есть опция обязательного выкупа игрока за 12 000 000 евро летом следующего года. Также боссы «провансальцев» смогут получить 5 млн евро в качестве бонусных выплат и 10% от последующей перепродажи Маттео.

24-летний Гендузи с 2018 по 2022 годы принадлежал лондонскому «Арсеналу», пока его контракт не выкупил «Марсель». Сумма сделки составила € 11 млн.

В сезоне-23/24 Маттео успел сыграть в четырех матчах во всех турнирах (без результативных действий).

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