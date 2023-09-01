20:09 ()
Свернуть список

«МЮ» намерен арендовать защитника «Тоттенхэма» Регилона

Дата публикации: 01-09-2023

«Манчестер Юнайтед» работает над арендой защитника «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилона. «Шпоры» разрешили 26-летнему испанцу пройти медобследование перед переходом в команду Эрика тен Хага. Об этом пишет журналист Дэвид Орнштейн.

В составе «красных дьяволов» Регилон заменит Люка Шоу, который получил травму и рискует не вернуться на поле до ноября. Ранее «Ман Юнайтед» рассматривал кандидатуру защитника «Челси» Марка Кукурельи, но впоследствии переключился на представителя «Тоттенхэма».

Прошедший сезон Регилон провел в аренде в «Атлетико». Защитник был задействован в 12 матчах за мадридскую команду, не отличившись результативными действиями. Контракт Серхио с лондонцами действует до лета 2025 года.

Портал «Transfermarkt» оценивает 26-летнего испанца в 10 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close