«ПСЖ» подписал лидера молодежной сборной Франции

Дата публикации: 01-09-2023

Вингер «Лиона» и сборной Франции U-21 Брэдли Барколя пошел на повышение. Теперь он будет выступать в составе «ПСЖ».



Чемпионы Франции объявили о подписании 20-летнего футболиста. Соглашение рассчитано на 5 лет – до лета 2028-го. В составе «Пари Сен-Жермен» новичок выбрал 29 номер.



«Лион» получит за своего таланта 45 000 000 евро плюс 5 млн бонусов.



Барколя всю свою карьеру провел в «Лионе» – 47 матчей, 7 голов, 12 ассистов. Брэдли являлся лидером сборной Франции на молодежном чемпионате Европы-2023. В 4-х поединках Евро вингер оформил 2 забитых мяча и 2 результативных паса.



В летнее трансферное окно «красно-синие» подписали уже более 10 новичков. Состав команды Луиса Энрике пополнили: Усман Дембеле, Мануэль Угарте, Лукас Эрнандес, Милан Шкриняр, Марко Асенсио, Арнау Тенас, Гонсалу Рамуш и другие исполнители.