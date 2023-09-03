Вейналдум подписал контракт с «Аль-Иттифаком»

Дата публикации: 03-09-2023

Жоржиньо Вейналдум, ранее выступавший за «ПСЖ», стал игроком «Аль-Иттифака». По данным Фабрицио Романо, трансфер голландца в саудовскую команду официально завершен.



После прохождения медицинского обследования Вейналдум подписал с «Аль-Иттифаком» контракт на 3 года. Парижане получили за хавбека 10 млн евро.



На переходе голландца настаивал Стивен Джеррард, возглавляющий «Аль-Иттифак». В полузащите саудовской команды партнером Вейналдума будет Хендерсон.



В минувшем сезоне центральный полузащитник на правах аренды играл за «Рому». В активе голландца 23 встречи за римлян (2 забитых мяча). Его соглашение с «ПСЖ» действовало до следующего лета.



Рыночный ценник на Вейналдума составляет 12 млн евро («Transfermarkt»).