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Миранчук еще может покинуть «Аталанту» этой осенью, им интересуются турецкие клубы

Дата публикации: 03-09-2023

«Аталанта» может расстаться с Алексеем Миранчуком этой осенью. Информация появилась в «Telegram» портала «Transfermarkt».

Интерес к полузащитнику проявляют несколько турецких клубов, в планы которых входит аренда игрока до завершения сезона 2023/2024. Успех сделки будет зависеть от позиции «Аталанты», а также от желания самого Миранчука.

Трудовые отношения 27-летнего россиянина с «бергамасками» истекают в следующем году. Прошлый сезон он провел в аренде в «Торино», после возвращения из которой еще ни разу не попал в заявку «Аталанты» на игры Серии А.

В последние дни августа агент хавбека заявил, что его клиент после беседы с Джан Пьеро Гасперини, возглавляющим «черно-синих», решил не уходить из клуба.

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