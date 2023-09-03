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Клубы АПЛ установили рекорд по расходам на трансферы в летнее окно

Дата публикации: 03-09-2023

Команды из АПЛ побили рекорд трат по итогам летнего трансферного окна. Их расходы на новичков составили 2,36 млрд фунтов. Информацию разместил ресурс «ВВС», указывая в качестве ее источника «Deloitte».

Общие трансферные затраты 20 команд АПЛ текущим летом превысили рекорд, установленный летом 2022 года, на 440 млн фунтов. В последние сутки трансферного окна их расходы составили 225 млн фунтов. За аналогичный период прошлого трансферного окна клубы израсходовали 120 млн фунтов.

Текущий сезон уже стал вторым по размерам трат на трансферы, а впереди будет еще январское окно.

Источник отметил, что на АПЛ пришлась почти половина (48%) от всех расходов клубов, представляющих топ-5 лиг Европы, куда также относятся Лига 1, Серия А, Ла Лига и Бундеслига.

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