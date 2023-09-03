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Источник: ЦСКА заинтересован в переходе португальского защитника Лелу

Дата публикации: 03-09-2023

ЦСКА проявляет интерес к Леонардо Лелу из «Каза Пия».

Согласно информации, появившейся в Telegram-канале Ивана Карпова, португальцы согласны расстаться с левым защитником за 3,5 млн евро. «Армейцы» продолжают прорабатывать данный вариант, параллельно занимаясь поиском альтернатив.

Изначально ЦСКА рассчитывал усилиться Жуниньо Капишабой, но после блокировки его трансфера клуб решил рассмотреть кандидатуру Лелу.

В сезоне 2023/2024 на счету Леонардо 3 встречи за «Каза Пию» (1 результативный пас).

Соглашение 23-летнего футболиста с португальской командой рассчитано до середины 2025 года. Рыночная стоимость Лелу равняется 3,5 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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