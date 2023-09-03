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«Арсенал» собирается расторгнуть контракт с Пепе, отчаявшись продать игрока

Дата публикации: 03-09-2023

«Daily Mail» информирует, что «Арсенал» намерен досрочно разорвать соглашение с Николя Пепе. «Пушкарям» не удалось найти покупателя на вингера.

Состав лондонцев Пепе пополнил в 2019 году, а за его переход клуб выложил 80 млн евро. Однако в полной мере стать игроком основы «красно-белых» ивуарийцу не удалось. В прошлом сезоне «Арсенал» отправил Пепе, у которого были напряженные отношения с тренером Микелем Артетой, в аренду в «Ниццу».

Во французской Лиге 1 футболист отметился 6 забитыми мячами и 1 ассистом. По завершении сезона «Ницца» отказалась от покупки Пепе, и он вернулся в Лондон.

Контракт 28-летнего ивуарийца с «Арсеналом» истекает через год, поэтому клуб может досрочно завершить с ним сотрудничество.

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