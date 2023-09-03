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Источник: переход Сперцяна в «Аякс» сорвался

Дата публикации: 03-09-2023

До января Эдуард Сперцян не уйдет из «Краснодара». Информацией поделился в соцсети Грач Хачатрян.

Предметный интерес к футболисту проявлял «Аякс». Однако переход хавбека в амстердамскую команду сорвался. Этим летом трансфер Сперцяна также рассматривали клубы, представляющие Бундеслигу. Часть из них по-прежнему интересуется игроком сборной Армении.

Сперцян работал с агентством «Caa Stellar», с которым он был связан контрактом до завершения летнего трансферного окна. Продлят ли стороны сотрудничество – пока остается загадкой.

В текущем сезоне Сперцян выходил на поле в футболке «быков» в 7 играх, отличившись 3 раза и отдав 2 результативные передачи.

Transfermarkt.de оценивает 23-летнего атакующего полузащитника в 12 000 000 евро.

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