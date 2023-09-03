Хуан Мата продолжит карьеру в Японии

Дата публикации: 03-09-2023

Испанский атакующий хавбек Хуан Мата обзавелся новым местом работы.



35-летний Хуан заменил Андреса Иньесту в статусе главной звезды «Виссел Кобе». Легенда «Барселоны» покинул японский клуб в начале лета и перешел в «Эмирейтс Клаб».



Детали контракта остаются неизвестными. Отмечается, что футболист примкнул к «Висел Кобе» в статусе свободного агента.



Как добавляет «The Athletic», испанец имел предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, на которые он ответил отказом ради возможности пожить в Японии и побороться за титул.



Большая часть карьеры Маты прошла в Англии. С 2011 по 2014 год полузащитник защищал цвета лондонского «Челси», после чего провел 8 лет в «Манчестер Юнайтед». Последним его клубом в Европе был «Галатасарай».