Рамос снова может стать одноклубником Бензема

Дата публикации: 03-09-2023

Испанский защитник Серхио Рамос получил предложение двухлетнего контракта от «Аль-Иттихада». Клуб из Саудовской Аравии также намерен включить в договор пункт о компенсации за досрочное расторжение.



Звездным футболистом по-прежнему интересуется «Галатасарай». Ранее сообщалось, что турецкий гранд предложил годичный контракт с опцией продления еще на один сезон. Оклад Серхио составит 10 миллионов евро за сезон.



В минувшем сезоне Рамос провел 45 матчей за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, забив четыре гола и отдав один ассист. Летом 37-летний центрбек покинул Париж и находится в статусе свободного агента.



«Аль-Иттихад» в нынешнее ТО подписал полузащитников Нголо Канте и Фабиньо, а также форварда, обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. Кроме того, клуб из Джидды интересовался Рафаэлем Вараном, Мохамедом Салахом.



Источник – журналист Фабрицио Романо.