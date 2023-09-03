«Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» продолжают попытки подписать Погба

Дата публикации: 03-09-2023

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба остается в сфере интересов «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихада». Клубы из Саудовской Аравии надеются осуществить переход француза до 7 сентября, когда в стране закрывается трансферное окно. Такая информация размещена на страницах «Gazzetta dello Sport».



Сообщается, что сам Погба хочет остаться в «Ювентусе». В то же время руководство «старой синьоры» открыто к возможному трансферу футболиста из-за его высокой зарплаты.



Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил Погба трехлетнее соглашение. Заработная плата Поля за три года составит 100 000 000 евро без учета бонусных выплат.



Интерес к Погба также проявлял «Галатасарай», но 30-летний полузащитник сразу же отклонил предложение турецкого клуба.



В текущем сезоне француз провел один матч за «Ювентус», выйдя на замену в поединке с «Болоньей» (1:1). Из-за травм игрок пропустил большую часть минувшей кампании.