Салах получил «выходные» в сборной Египта, чтобы быть готовым к трансферу из «Ливерпуля»

Дата публикации: 03-09-2023

Вингер «Ливерпуля» Мохаммед Салах еще не знает, останется ли он в АПЛ на фоне денежного предложения из Саудовской Аравии.



Салаха вызвали в сборную Египта на сентябрьские матчи, однако местная федерация позволила звезде остаться в Великобритании, сообщает «The Sun». Мохамед хочет быть готов к любым вариантам в переговорах между «Ливерпулем» и «Аль-Иттихадом».



Клуб из Саудовской Аравии предложил 100 млн фунтов за Салаха и еще 50 млн бонусами. «Мерсисайдцы» категорически отказывается продавать лидера команды, но безумные деньги с Ближнего Востока все же могут убедить «красных».



Салах пропустит матч сборной с Эфиопией в рамках квалификации на Кубок Африки. Он полетит в Египет уже на товарищескую встречу 12 сентября с Тунисом.



Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается 7 сентября.



Футболист год назад продлил свое соглашение с английским грандом. Его контракт действует до 2025 года. За команду Юргена Клоппа 31-летний вингер сыграл в 308 матчах, в которых забил 187 голов и отдал 81 ассист. Вместе с «Ливерпулем» он завоевал титул чемпиона Англии и выигрывал Лигу чемпионов.