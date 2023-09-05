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«Зениту» интересен тунисский защитник «Сфаксьена» Грам

Дата публикации: 05-09-2023

«Ettachkila» пишет, что в списке возможных новичков «Зенита» значится Алаа Грам.

Петербуржцы уже вступили в переговоры со «Сфаксьеном», владеющим правами на 22-летнего защитника. Грам является выпускником академии тунисского клуба. Его дебют в первой команде состоялся в 2019 году. Всего же в активе футболиста 84 игры за «Сфаксьен», в которых он отличился 2 раза и сделал 1 ассист.

Грама отличает универсальность. Он способен закрыть несколько позиций в обороне, а также сыграть опорника. Ценник на 22-летнего защитника составляет 0,8 млн евро («Transfermarkt»).

Ранее Александр Медведев, занимающий должность гендиректора «Зенита», сообщил, что клуб близок к оформлению сенсационного трансфера – молодого и универсального футболиста.

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