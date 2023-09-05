Рамос вернулся в «Севилью» спустя 18 лет

Дата публикации: 05-09-2023

Бывший защитник «Реала» и «ПСЖ» снова будет выступать в чемпионате Испании.



«Севилья» на своём официальном сайте объявила о возвращении центрального защитника Серхио Рамоса. Андалусский клуб предложил легенде однолетний контракт с возможностью продления соглашения еще на один год.



«Севилья» перехватила Рамоса у саудовского клуба «Аль-Иттихад», с которым испанец собирался подписать соглашение. Ранее игрок неоднократно заявлял о желании завершить карьеру именно в футболке «Севильи», но руководство «красно-белых» не желало возвращать 37-летнего исполнителя.



Рамос является воспитанником «Севильи», он провёл за команду 49 матчей, после чего перешел в «Реал». Последним клубом Серхио был «ПСЖ», контракт с которым завершился минувшим летом.