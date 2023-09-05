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Миранчука внесли в заявку «Аталанты» на сезон

Дата публикации: 05-09-2023

Алексей Миранчук внесен в заявку «Аталанты» на текущий сезон. Информация об этом была размещена на сайте Серии А.

Ранее ряд источников писали, что карьера хавбека может продолжиться в другой команде. Интерес к Миранчуку проявляли несколько турецких клубов, планировавших арендовать россиянина.

Трудовые отношения 27-летнего футболиста с «бергамасками» действуют до следующего лета. В минувшем сезоне Миранчук в рамках арендного соглашения защищал цвета «Торино», после чего вернулся в «Аталанту». Однако в сезоне 2023/2024 его еще ни разу не было в заявке команды на игры Серии А.

В августе агент, работающий с Миранчуком, заявил, что у полузащитника был разговор с Джан Пьеро Гасперини, после которого футболист решил не уходить из клуба.

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