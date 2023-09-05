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Игрок «Байера» Тапсоба продлит контракт с клубом

Дата публикации: 05-09-2023

В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что Эдмон Тапсоба пролонгирует соглашение с «Байером».

Контракт с защитником будет продлен до середины 2028 года. Для команды из Леверкузена было важно сохранить футболиста, к которому присутствовал интерес со стороны «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Карьера Эдмона начиналась в Португалии, где он выступал за «Виторию Гимарайнш». «Байер» оформил переход центрбека в 2020 году, заплатив за него 20 000 000 евро. Текущий договор футболиста с командой из Леверкузена истекает в 2026 году. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего игрока 3 встречи в Бундеслиге (без результативных действий).

Тапсоба оценивается порталом «Transfermarkt

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