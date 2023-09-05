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«Реал» больше не планирует строить будущее клуба вокруг Мбаппе или Холанда

Дата публикации: 05-09-2023

По данным издания «Marca», «Реал» намерен скорректировать трансферную политику.

В клубе могут отказаться от попыток подписать Мбаппе, принадлежащего «ПСЖ», или Холанда из «Ман Сити». Мадридцы не планируют строить будущую команду, рассматривая данных игроков в качестве ключевых.

Вместе с тем «сливочные» продолжат следить за нападающими и учитывать возможности, которыми будет располагать «Реал». При этом в качестве приоритетных трансферных целей ни Холанд, ни Мбаппе рассматриваться уже не будут.

Ранее «галактикос» пытались подписать Мбаппе, но сделка сорвалась. Нападающий отказался пролонгировать соглашение с «Пари Сен-Жермен», но продолжил выступать за парижскую команду.

В сезоне 2023/2024 «Реал» одержал 4 победы в 4 играх Ла Лиги.

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