«Реал» больше не планирует строить будущее клуба вокруг Мбаппе или Холанда

Дата публикации: 05-09-2023

По данным издания «Marca», «Реал» намерен скорректировать трансферную политику.



В клубе могут отказаться от попыток подписать Мбаппе, принадлежащего «ПСЖ», или Холанда из «Ман Сити». Мадридцы не планируют строить будущую команду, рассматривая данных игроков в качестве ключевых.



Вместе с тем «сливочные» продолжат следить за нападающими и учитывать возможности, которыми будет располагать «Реал». При этом в качестве приоритетных трансферных целей ни Холанд, ни Мбаппе рассматриваться уже не будут.



Ранее «галактикос» пытались подписать Мбаппе, но сделка сорвалась. Нападающий отказался пролонгировать соглашение с «Пари Сен-Жермен», но продолжил выступать за парижскую команду.



В сезоне 2023/2024 «Реал» одержал 4 победы в 4 играх Ла Лиги.