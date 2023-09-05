Назван самый дорогой свободный агент мирового футбола

Дата публикации: 05-09-2023

На Transfermarkt.de появился топ наиболее дорогостоящих свободных агентов.



На первой строчке с ценой в 13 млн евро расположился Давид де Хеа, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне в активе 32-летнего испанца 58 встреч за «манкунианцев» (25 «сухих» матчей). Цвета «Юнайтед» голкипер защищал 12 лет. СМИ сообщали о возможном переходе Де Хеа в «Баварию», однако в Мюнхен он так и не переехал.



Вторую строчку занял еще один экс-футболист «МЮ». Стоимость Джесси Лингарда составила 8 млн евро. В сезоне 2022/2023 защитник был связан трудовыми отношениями с «Ноттингемом». В статусе свободного агента Лингард находится с июля.



Замыкает тройку Альфредо Морелос, ранее выступавший за «Рейнджерс». Transfermarkt.de оценивает колумбийца в 6 миллионов евро.