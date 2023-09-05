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«Локомотив» отклонил новое предложение по Изидору

Дата публикации: 05-09-2023

Гарольд Ичбиа, представляющий интересы Вильсона Изидора, рассказал, что «Локомотив», владеющий контрактом нападающего, вновь отказался продавать его.

«Вчера в «Локомотив» было направлено очередное предложение по Изидору. В клубе его отклонили, как и 2 предыдущих», - публикует слова Ичбиа издание «Sport24».

Ранее агент заявил, что приобрести Изидора хотели несколько французских клубов, но «железнодорожники» не приняли предложения «Марселя» и «Меца». До этого в «Локомотиве» сообщили, что форвард самовольно покинул расположение московской команды.

Соглашение Изидора с «красно-зелеными» рассчитано до лета 2026 года. Ценник на 23-летнего француза составляет 6 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).

В текущем сезоне Вильсон забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачи в 6 встречах за «Локомотив».

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