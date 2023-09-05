«Аль-Шабаб» официально объявил о подписании Карраско

Дата публикации: 05-09-2023

Саудовский «Аль-Шабаб» официально объявил о подписании контракта с экс-вингером «Атлетико» Янником Карраско. Соглашение рассчитано на три года.



О готовящемся трансфере стало известно на днях. Бельгиец в воскресенье, 3 сентября, отправился в Саудовскую Аравию для заключения контракта с новым клубом. Сообщалось, что «Атлетико» получит за переход 30-летнего игрока около 15 миллионов евро.



Карраско вернулся в Мадрид в 2020 году. Ранее он выступал за «матрасников» в период 2015-18 годов, после чего перебрался в китайский «Далянь Ифан».



В текущем сезоне вингер сыграл три матча за команду Диего Симеоне и отдал один ассист. Всего на счету бельгийца 47 голов и 45 результативных передач в 266 поединках за мадридский клуб.



«Аль-Шабаб» идет на предпоследней позиции в саудовской Про-лиге, не одержав ни одной победы в пяти турах.