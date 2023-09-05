«Бешикташ» подписал защитника Байи из «МЮ»

Дата публикации: 05-09-2023

«Бешикташ» представил очередного новичка – защитника Эрика Байи из «Манчестер Юнайтед». Условия перехода футболиста не сообщаются.



Ранее этим летом «Бешикташ» подписал защитников Даниэля Амарти и Артура Масуаку, полузащитников Жана Онана и Алекса Окслейд-Чемберлена, вингеров Анте Ребича, Милота Рашицу и Бахтияра Зайнутдинова.



Байи перешел в «МЮ» из «Вильярреала» в 2016 году за € 38 млн. Всего в составе «красных дьяволов» ивуариец отыграл 113 матчей, забил 1 гол. Минувший сезон он провел в «Марселе» на правах аренды.



31 августа «Бешикташ» повторно обыграл киевское «Динамо» в раунде плей-офф Лиги конференций – 1:0. В турецкой Суперлиге стамбульский гранд после трех туров занимает четвертое место.