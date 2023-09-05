00:09 ()
Свернуть список

Антони исключили из состава сборной Бразилии – названа причина

Дата публикации: 05-09-2023

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони официально отозван из расположения сборной Бразилии. Вместо него вызов в национальную команду получил форвард «Арсенала» Габриэл Жезус.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) объясняет этот шаг «фактами, ставшими достоянием общественности в этот понедельник (04.09) и касающимися игрока «МЮ» Антони, которые необходимо расследовать».

Напомним, Антони подозревается в избиении своей бывшей девушки. Полиция Манчестера ведет следствие относительно представителя бразильской сборной.

Антони оказался на «Олд Траффорд» в августе 2022 года. В прошлом сезоне вингер провел 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 ассистов. В нынешнем чемпионате он четырежды выходил в стартовом составе, результативных действий не совершал.

Жезус недавно восстановился после травмы. Он дважды появился на замену в последних турах АПЛ и успел отметиться голом в ворота «Ман Юнайтед» (3:1).

В сентябрьскую международную паузу сборная Бразилии сыграет два матча квалификации ЧМ-2026 против Боливии и Перу.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close