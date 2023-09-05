Антони исключили из состава сборной Бразилии – названа причина

Дата публикации: 05-09-2023

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони официально отозван из расположения сборной Бразилии. Вместо него вызов в национальную команду получил форвард «Арсенала» Габриэл Жезус.



Бразильская конфедерация футбола (CBF) объясняет этот шаг «фактами, ставшими достоянием общественности в этот понедельник (04.09) и касающимися игрока «МЮ» Антони, которые необходимо расследовать».



Напомним, Антони подозревается в избиении своей бывшей девушки. Полиция Манчестера ведет следствие относительно представителя бразильской сборной.



Антони оказался на «Олд Траффорд» в августе 2022 года. В прошлом сезоне вингер провел 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 ассистов. В нынешнем чемпионате он четырежды выходил в стартовом составе, результативных действий не совершал.



Жезус недавно восстановился после травмы. Он дважды появился на замену в последних турах АПЛ и успел отметиться голом в ворота «Ман Юнайтед» (3:1).



В сентябрьскую международную паузу сборная Бразилии сыграет два матча квалификации ЧМ-2026 против Боливии и Перу.