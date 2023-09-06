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Икарди купил себе самый дорогой автомобиль в мире

Дата публикации: 06-09-2023

Мауро Икарди стал обладателем самой дорогой машины в мире, пишет издание «L’Equipe».

Аргентинец купил уникальный «Роллс-Ройс», выпущенный в 3 экземплярах. Цена данного автомобиля составляет 26 млн евро. Сообщается, что одной из таких машин владеет звездная пара Beyonce и Jay-Z, а вторая находится в собственности промышленника, нажившего состояние на добыче жемчуга.

Минувшим летом Икарди, ранее принадлежавший «ПСЖ», пополнил состав «Галатасарая». Турки выкупили 30-летнего форварда за 10 млн евро. В стартовавшем сезоне в активе аргентинца 7 забитых мячей и 1 результативный пас в 7 встречах за «львов».

Рыночная стоимость нападающего равняется 19 млн евро (Transfermarkt.de).

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