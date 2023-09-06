В «Наполи» жестко отреагировали на слухи о новом контракте Кварацхелии

Дата публикации: 06-09-2023

После новостей о возможной пролонгации соглашения с Хвичей Кварацхелией официальное заявление по этому поводу сделали в пресс-службе «Наполи».



«Отдельные СМИ со ссылкой на агентов игрока продолжают распространять информацию о якобы продолжающихся переговорах по новому контракту с Кварацхелией. Это ложь. Никто в клубе не говорил о пролонгации соглашения с футболистом, трудовые отношения с которым будут действовать еще 4 года», - написала пресс-служба неаполитанцев в «Twitter».



Ранее ряд источников сообщили о намерении агента Кварацхелии провести переговоры с «Наполи», целью которых будет изменение зарплаты футболиста, на текущий момент составляющей 1,4 млн евро в год.



В сезоне 2023/2024 Кварацхелия провел за «адзурри» 2 игры (1 ассист).