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В «Наполи» жестко отреагировали на слухи о новом контракте Кварацхелии

Дата публикации: 06-09-2023

После новостей о возможной пролонгации соглашения с Хвичей Кварацхелией официальное заявление по этому поводу сделали в пресс-службе «Наполи».

«Отдельные СМИ со ссылкой на агентов игрока продолжают распространять информацию о якобы продолжающихся переговорах по новому контракту с Кварацхелией. Это ложь. Никто в клубе не говорил о пролонгации соглашения с футболистом, трудовые отношения с которым будут действовать еще 4 года», - написала пресс-служба неаполитанцев в «Twitter».

Ранее ряд источников сообщили о намерении агента Кварацхелии провести переговоры с «Наполи», целью которых будет изменение зарплаты футболиста, на текущий момент составляющей 1,4 млн евро в год.

В сезоне 2023/2024 Кварацхелия провел за «адзурри» 2 игры (1 ассист).

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