«Вильярреал» объявил о расставании с тренером Сетьеном

Дата публикации: 06-09-2023

«Вильярреал» отправил в отставку Энрике Сетьена после 4 встреч с начала сезона 2023/2024. Информация появилась на сайте испанской команды.



В пресс-службе «Вильярреала» сообщили, что команда выражает благодарность Сетьену за работу, проделанную в сезоне 2022/2023, а также желает специалисту успехов в будущей деятельности.



«Вильярреал» под началом 64-летнего наставника провалил старт сезона. В 4-х первых турах команда Сетьена набрала всего 3 очка, уступив в 3 матчах. В игре 4-го тура его клуб оказался слабее «Кадиса» (1:3). В настоящий момент «Вильярреал» располагается на 15-й строчке в таблице Ла Лиги.



В прошлом сезоне команда Сетьена финишировала пятой в чемпионате, завоевав путевку в Лигу Европы.