В «Фенербахче» прокомментировали слухи о предложении «Спартака» по Пересу

Дата публикации: 06-09-2023

Салахаттин Баки, входящий в совет директоров «Фенербахче», дал комментарии на тему возможного перехода Луана Переса в «Спартак».



«Спартак» направил предложение по Пересу? Это фейк. По данному футболисту запросов от российского клуба пока не было», - цитирует Баки ресурс «Чемпионат».



Информация об интересе «красно-белых» к Пересу появилась в «Sporx». Источник рассказал, что москвичи обратились к «Фенербахче» с предложением продать бразильца за 3 000 000 евро.



Перес связан контрактом с турецкой командой до середины 2025 года. В текущем сезоне в активе 29-летнего защитника 3 встречи за «Фенербахче» в рамках квалификации Лиги конференций (без результативных действий).



Ценник на бразильца составляет 5 млн евро («Transfermarkt»).