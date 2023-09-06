«Интер» объявил о продлении контракта с Индзаги

Дата публикации: 06-09-2023

Симоне Индзаги пролонгировал сотрудничество с «Интером». Стороны заключили новый договор со сроком действия до лета 2025 года. Информация появилась на сайте миланской команды.



Индзаги стал тренером «Интера» в 2021 году. В минувшем сезоне команда под руководством 47-летнего специалиста смогла дойти до финала ЛЧ, где уступила «Ман Сити». В Серии А миланцы завершили сезон на 3-й строчке. Также Индзаги вместе с «нерадзурри» побеждал в Кубке и Суперкубке страны.



В нынешнем сезоне «Интер» провел три встречи в Серии А и с 9 баллами занимает первое место в турнирной таблице.



Тренерскую карьеру Индзаги начинал в «Лацио», где работал на различных должностях. В 2016-2021 годах он был коучем римлян, после чего перешел в «Интер».